Shakira pode vir ao brasil com nova turnê

Colombiana está preparada para cair na estrada

Por: Ana Beatriz Felicio

Boa notícia pra você que é fã da Shakira: a nova turnê da cantora do álbum “El Dorado” deve passar por aqui.

No Twitter, a loira postou emojis de bandeiras de vários países que deverão receber os shows e o Brasil estava dentre eles.

Stay tuned / Estén atentos …

🇩🇪🇫🇷🇧🇪🇪🇸🇵🇹🇨🇭🇮🇹🇳🇱🇱🇺

🇺🇸🇨🇦🇲🇽🇨🇴🇪🇨🇵🇪🇨🇱🇦🇷🇧🇷

➡https://t.co/46RwaNSQFa ⬅ ShakHQ — Shakira (@shakira) June 24, 2017

A publicação pede pra galera ficar ligada e indica o link pra inscrição no Newsletter da cantora.

O novo álbum da Shakira, “El Dorado”, foi lançado no final de maio e conta com singles já renomados como “Me Enamoré” e a parceria com o Maluma “Chantaje”. Com tanto sucesso, não deve demorar muito para turnê mundial ser anunciada.

Já estamos ansiosos pra passagem da colombiana por aqui!