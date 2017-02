Sexta especial Katy Perry

Sexta-feira cor de rosa no Mix Tudo do dia 10 de fevereiro. Tudo porque a diretora dos cabelos verdes, o pequeno polegar e a produtora Monis resolveram falar sobre a diva Katy Perry, que acabou de lançar seu novo single “Chained to the Rhythm”.

E pra nos ajudar a falar sobre a carreira da cantora, nós convidamos alguns katycats! Olha a galera aí!

Relembramos até o dia em que a katycat Débora Serroni subiu ao palco do show da Momma. Confira!

E já que o programa foi inteirinho sobre a Katy, o Mix Tudo queria saber: Qual sua música favorita da cantora e por quê?

@radiomixfm @SUNSH1NETSHIRTS @univdoslivros Lost, pois sua letra profunda sobre se sentir perdido e sem saber o que fazer me representa 100% — doug (@talkingonair) 10 de fevereiro de 2017

@radiomixfm Firework vai além dos fogos de artifício ela mostra como cada um pode acender a luz dentro de si mesmo #KatyPerryNoMixTudo — Kai (@laurenboladona) 10 de fevereiro de 2017

Ouça aqui o programa completo e saiba tudo o que rolou!

