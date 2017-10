A Mix tá junto com você na sessão exclusiva do novo DVD do NX Zero!

Você e mais um acompanhante vão assistir ao DVD da banda antes de todo mundo, com direito a pipoca, refrigerante e foto com Di Ferrero, Caco, Gee, Fi e Daniel.

Para entrar nessa, é só preencher os campos abaixo!

O resultado rola no dia 11 de outubro, às 18h.

Boa sorte!

-> Leia o regulamento da promoção antes de participar!

Aviso: O JavaScript é necessário para esse conteúdo.