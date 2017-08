Saiu! Vem ver o novo clipe da Lorde, “Perfect Places”!

Finalmente! 😍

Depois de 5 meses do lançamento do clipe de “Green Light”, Lorde divulgou o clipe do seu novo single, “Perfect Places”!

A faixa é a segunda música de trabalho do novo álbum da cantora, “Melodrama”.

No vídeo, Lorde aparece toda plena desfrutando de uma praia paradisíaca, com vestidos longos, relaxando dentro d’água, na espreguiçadeira, tomando chá, passeando de barco…bem good vibes mas sem perder o glamour! 💅

Vem ver que tá lindo:

Que hino de música, que hino de clipe! Amém, Lorde. ❤️