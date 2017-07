Por Rafaella Avelino

O clipe de “Sorry Not Sorry” já está entre nós! 🤗

Demi Lovato aparece maravilhosa no vídeo, se divertindo e dançando horrores com os amigos em uma house party! O clipe ainda conta com a participação de Paris Hilton, Wiz Khalifa e Jamie Foxx.

“Sorry Not Sorry” está bombando nas paradas musicias dos EUA (e do mundo!) e promete ser o hit do verão.

Vem assistir:

E aí o que você achou? A gente amou! 😍