Saiu! Vem ver o clipe de “Bad Liar” da Selena Gomez

Como prometido, Selena Gomez liberou nesta quarta o clipe do seu novo single, “Bad Liar”! 😍

A cantora resolveu explorar todo o seu lado atriz nesse vídeo: ela interpreta 4 personagens diferentes!

Selena aparece como uma estudante que sofre bullying, como professora, como mãe e até como homem!

Quem dirigiu o clipe desse hino foi Jesse Peretz, de “Learn to Fly”, do Foo Figthers e da séries “Girls” e e “Orange Is the New Black”.

O clipe tem uma vibe meio vintage, sabe? Em algumas cenas até lembra um pouco “13 Reasons Why”, série que Selena produziu. E ah! Tem uma surpresinha maravilhosa no final…

Vem ver que tá incrível:



E esse final, gente? Pode vir “Fetish”!!!