Saiu a sinopse oficial de Thor: Ragnarok

Jack Sparrow vai ganhar um novo barco em Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar. De acordo com a sinopse oficial do filme, a embarcação se chama Dying Gull ou Gaviota moribunda, e será a responsável por levar Sparrow em sua jornada para buscar o Tridente de Poseidon. Johnny Depp e Javier Bardem estreiam no quinto longa da saga com previsão de estreia para julho.



Outro filme que ganhou sinopse oficial é Thor: Ragnarok. O texto diz que o Deus do Trovão estará aprisionado do outro lado do Universo sem seu martelo e precisará correr para retornar a Asgard e salvar a sua terra natal. Em seu caminho, há uma batalha de gladiadores que o colocará contra o Hulk. A primeira foto oficial do filme foi divulgada, e mostra Chris Hemsworth ao lado do diretor Taika Waititi. Thor: Ragnarok estreia em novembro.

