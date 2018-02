Se você é ligado em filmes de super-heróis, se liga nessa!

Saiu o primeiro trailer do filme “Homem-Formiga e a Vespa”.

No vídeo, dá pra ver os dois heróis formando um time pela primeira vez!

O ator Paul Rudd volta a viver o Homem-Formiga nessa sequência.

Assista o trailer:

O elenco do longa conta com Paul Rudd, na pele do Homem-Formiga, e a atriz Evangeline Lilly, como a Vespa.

O novo filme da Marvel, deve chegar aos cinemas no dia 5 de julho de 2018.