Saiu o clipe de “Bon Appétit” da Katy Perry!

Eita sexta-feira maravilhosa!😍 Totalmente de surpresa, Katy Perry liberou o clipe do seu mais novo single, “Bon Appétit”!

Logo no começo do vídeo surge a mensagem “NSFW” (not safe for work = não seguro para o trabalho)! Eita.

Tudo isso porque a cantora aparece toda sensual, sendo manuseada por vários cozinheiros como se fosse o prato principal de um jantar chique. E é claro que no final o jogo vira não é mesmo?

Ela é vingativa ela…😂

“Bon Appétit” é o segundo single do quarto álbum de estúdio da Katy Perry, que ainda não tem título e nem data de lançamento confirmados.