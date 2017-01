Saiu a primeira imagem do Zordon

Hoje você vai saber tudo sobre o próximo game de RPGs; sobre a ideia de James Gunn para o filme Cavaleiro da Lua e a primeira imagem de Bryan Cranston como o Zordon.

Mass Effect: Andromeda, o próximo game da famosa franquia de RPGs Espaciais ganhou data de lançamento. O jogo chega em 21 de março para Playstation 4, Xbox One e PC. Também foi divulgado um novo vídeo de gameplay que mostra mais detalhes do sistema de batalha.



James Gunn revelou que já apresentou uma ideia de um filme do Cavaleiro da Lua para a Marvel. Conversando com fãs no Twitter, o diretor de Guardiões da Galáxia 2 alegou que não tem tempo para tocar este projeto. O Cavaleiro da Lua também já foi cotado para estrelar uma série pela Netflix. Guardiões da Galáxia 2, que é o próximo filme de James Gunn, estreia em abril.



Saiu a primeira imagem de Bryan Cranston como o Zordon no novo filme dos Power Hangers. O Mentor da equipe apareceu em uma simulação de realidade virtual do longa e a imagem mostra ele bem pequenininho no fundo de um cenário. O filme dos Power Rangers estreia em 24 de março.

