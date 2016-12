Saiba tudo sobre a treta da 5th Harmony

Na madrugada de segunda-feira foi divulgado que a cantora Camila Cabello não faz mais parte da Fifth Harmony, aliás, quem divulgou essa triste notícia pra gente foram as outras quatro integrantes.

E o Mix Tudo deu detalhes do que aconteceu, falou da briga entre elas, do depoimento da Camila sobre essa “expulsão”, o futuro da banda e da própria Camila e muito mais.

E no meio de toda essa confusão, o Mix Tudo queria saber: Você acha que a Camila Cabello vai fazer sucesso solo? Como você se sentiu com a saída dela do Fifth Harmony?

@radiomixfm Com certeza ela vai fazer sucesso sim! Os harmonizers são muito fortes e vão apoiar ela nessa nova fase.#EAgoraNoMixTudo — Jaqueline Ferreira (@jaqueline270621) 19 de dezembro de 2016

Ouça o áudio completo do programa e saiba tuuudo sobre essa treta!

E fica na Mix, porque hoje tem mais Mix Tudo, a partir das 20h!