Saiba todas as novidades do Rock in Rio 2017

O Mix Tudo dessa quinta-feira, dia 6 de abril, foi todinho dedicado ao maior festival de música do mundo, o Rock in Rio!

Tudo porque ontem, às 19h, começaram as vendas dos ingressos para a galera curtir: Lady Gaga, 5SOS, Maroon 5, Shawn Mendes, Skank, Justin Timberlake, Alicia Keys, Aerosmith, Bon Jovi, Jota Quest, Guns N’ Roses, Titãs, Red Hot Chili Peppers, Capital Inicial e muito mais.

E a diretora dos cabelos verdes, o Caco de Castro e o Diego Barone contaram várias novidades do festival, falaram da nova cidade, do maior line up da história do RIR e ainda relembraram vários momentos dos outros anos.

E já no clima do Rock in Rio, a galera compartilhou com a gente quais as atrações que mais gostariam de curtir no festival desse ano.

