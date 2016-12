Saiba quais as músicas mais pedidas da semana

E no top Mix dessa semana, o primeiro lugar ficou com as meninas do Fifth Harmony, com o sucesso That’s My Girl. Assista!

E ainda teve Adele, Justin Bieber, Ludimilla e muito mais! Confira na lista das 10 mais:

1 – Fifth Harmony – That’s my girl

2 – Adele – Water under the bridge

3 – Rael – Rouxinol

4 – Justin Bieber – Sorry

5 – The Chainsmokers – Don’t let me down

6 – Bruno Mars – 24k magic

7 – Ariana Grande e Nicki Minaj – Side to side

8 – Maroon Five – Don’t wanna know

9 – Ludmilla – Sou eu

10 – Dj Snake e Justin Bieber – Let me love you

Semana que vem tem mais!