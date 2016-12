Rogue One arrecadou U$ 290,5 milhões na estreia

Hoje tem novidade sobre a estreia milionária de Rogue One: Uma história Star Wars; e sobre o início das gravações do filme derivado de X-men.



Rogue One: Uma História Star Wars arrecadou 290,5 milhões de dólares mundialmente em seu fim de semana de estreia. Mais da metade do valor veio dos Estados Unidos, onde o longa arrecadou 155 milhões. É a segunda maior abertura de um mês de dezembro no país, atrás apenas de Star Wars: O Despertar da Força. O filme ainda vai estrear em dois mercados importantes: China e Coreia do Sul. Rogue One já está em cartaz nos cinemas brasileiros.



O filme derivado de X-men, baseado nos novos mutantes, pode começar a ser gravado em maio. De acordo com o site de listagem de produções cinematográficas, as gravações serão realizadas no Canadá e o título oficial seria X-Men: The New Mutants ou X-Men: Os Novos Mutantes. Josh Boone, de A Culpa é das Estrelas, é o diretor da produção que ainda não tem data de estreia.

Essas foram as notícias de hoje!

