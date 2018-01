Rita Ora e Liam Payne lançaram o clipe de “For You”! 😍

A música vai ser tema do filme “Cinquenta Tons de Liberdade”.

No vídeo, os cantores aparecem cantando numa mansão.



Pra quem não sabe, o álbum com a trilha sonora do filme “Cinquenta Tons de Liberdade” vai ser lançado no dia 9 de fevereiro – , mesma data de estreia do filme no Brasil.