Rita Ora e Ed Sheeran fazem dueto em “Your Song”!

Como não amar? 😍

No final de maio Rita Ora lançou a música “Your Song”, composta por ninguém menos que Ed Sheeran. E desde o lançamento do single os fãs aguardavam ansiosíssimos por uma apresentação do dueto…e o dia chegou! 😱

A cantora postou no Youtube um vídeo em que dois apresentam a parceria pela primeira vez, em uma versão acústica, só voz e violão. Enquanto Rita canta, Ed toca e faz a segunda voz. É claro que ficou incrível, né?

Vem ver:

Muito amor! Durante uma entrevista, Rita Ora contou um pouco sobre como foi trabalhar com Ed Sheeran:

“Foi muito divertido. Foi como trabalhar com um amigo, então não chegamos a pensar muito sobre isso. Levamos duas horas, fomos ao estúdio, demos risadas e depois fomos pra um pub, então foi muito divertido. Literalmente, foi bem simples”, falou.

O novo álbum da Rita Ora deve ser lançado ainda este ano. Mal podemos esperar! 🤗