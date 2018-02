Robyn Rihanna Fenty ou também conhecida como Riri, completa 30 anos hoje.

A cantora que ficou famosa mundialmente após o lançamento do álbum “Good Girl Gone Bad“, com o single “Umbrella“, já lançou sua própria marca de guarda-chuvas e ainda fez sucesso nos cinemas, no filme Battleship.

Assista aqui um mini documentário sobre a carreira da Rihanna!

Confira também alguns sucessos da cantora!

