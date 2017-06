A Rihanna dominou o Top Mix essa semana, com a música “Love On The Brain” que se tornou um hit!

E ainda teve Anavitoria com Tiago Iorc, Alok, Kell Smith e muito mais!

Claro que você não vai querer perder, né? Então confere o nosso ranking que está imperdível!

Cola na Mix, porque semana que vem tem mais!