Quer saber quem ficou na 1ª posição?

E quem ficou na primeira posição do Top Mix dessa semana foi a Sia com Cheap Thrills em parceria com Sean Paul.

Ainda teve Anitta; Bruno Mars; Justin Bieber e muito mais! Confere aí:

1- SIA E SEAN PAUL – CHEAP THRILLS

2- CHARLIE PUTH E SELENA GOMEZ – WE DON’T TALK ANYMORE

3- ANITTA – SIM OU NÃO

4- BRUNO MARS – 24K MAGIC

5- THE CHAINSMOKERS E HALSEY – CLOSER

6- MAROON FIVE – DON’T WANNA KNOW

7- THE WEEKND E DAFT PUNK – STARBOY

8- JUSTIN BIEBER – LOVE YOURSELF

9- ONZE 20 – TE AMAR ME FAZ FELIZ DEMAIS

10- ADELE – WATER UNDER THE BRIDGE

Se liga na Mix que semana que vem tem mais!