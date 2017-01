Quer comemorar os 20 anos com a Mix?

No aniversário da Mix, ouvinte também participa da festa!

Agora, todas as sextas-feiras de janeiro, você vai comemorar os 20 anos da Mix aqui com a gente. Vai assoprar velinha, comer bolo, vai conhecer os bastidores da rádio, os estúdios, a produção, os locutores… Enfim, vai fazer um tour completo!

Partiu festa?

Pra colar aqui, é só seguir a Mix no Twitter e twittar usando a hashtag #ParabénsMix.

Os resultados rolam todas as quintas, a partir do dia 12 de janeiro, durante a primeira edição do Top Mix, ao meio-dia.

Boa sorte!

-> Leia o regulamento da promoção, antes de participar.