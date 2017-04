Que hino! Vem ouvir “Sign of the Times”, o primeiro single solo do Harry Styles!

É oficial! Harry Styles acaba de iniciar sua carreira solo.

Na madrugada desta sexta, o cantor finalmente liberou “Sign of the Times”, seu primeiro single, em todas as plataformas de streaming e no Youtube.

Na letra da música, Harry Styles diz: “Apenas pare de chorar é o sinal dos tempos. Bem-vindo ao show final, espero que esteja usando suas melhores roupas”. Eita, será que ele está falando do fim do One Direction?

Vem ouvir:



Que hino, não é mesmo? E no próximo sábado (15) já poderemos ver Harry cantando “Sign of the Times” pela primeira vez , no “Saturday Night Live”.

O álbum solo do Harry Styles ainda não tem data de lançamento, mas especialistas já avisaram que o disco terá músicas com influência do rock britânico de 1970, como Queen e David Bowie. Mal podemos esperar!