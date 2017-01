Qual o maior Mico que você já pagou?

O Mix Tudo do dia 10 de janeiro começou com o Pequeno Polegar pagando o maior mico e espirrando na abertura do programa!

Mas tudo bem, né? Afinal, ele estava dentro do tema do programa. 😂

Ontem o Mix Tudo falou sobre os maiores micos que você já pagou ou viu alguém pagando, e lançou o concurso do “Maior Mico”, o Mix Tudo Mico Awards!

Olha só alguns que a galera mandou pra gente!

@radiomixfm segurei o braço de um estranho achando que era a minha mãe e ainda levei uns gritos do ser 🌚 #MicoNoMixTudo — ❄ Larigou ❄ (@lalacastagnoli) 10 de janeiro de 2017

@radiomixfm ia pedir pra uma amiga desconvidar um amigo da minha festa de aniversário só que enviei a mensagem pra ele mesmo #miconomixtudo — Luana – NX Zero Acre (@orgulhodesernx) 10 de janeiro de 2017

@radiomixfm uma vez escorreguei numa poça de água na rua e a pessoa que veio me ajudar foi o meu crush — Prin a Framboesa (@lobaalfaxx) 10 de janeiro de 2017

É cada mico que a gente paga (rs)…

Se você perdeu o Mix Tudo de ontem, ouça ele completo aqui!



E hoje tem Mix Tudo, ao vivo, a partir das 20h! Não sai da Mix!