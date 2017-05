O Mix Tudo de hoje falou sobre sonhos e para nos ajudar com o tema, recebemos o fundador da ONG “Gerando Falcões” e também autor do livro “Gerando Falcões”, Eduardo Lyra.

Pra quem não sabe, o Edu foi eleito pela revista Forbes um dos 30 jovens mais influentes do Brasil, e ainda recebeu o prêmio Jovem Empreendedor do ano pelo LIDE.

Ouça aqui o programa na íntegra!





Curtiu?

Então fica na Mix, porque hoje, a partir das 19h em SP e das 20h em toda a Rede Mix tem mais!