Próximo livro de “As Crônicas de Gelo e Fogo” será lançado ano que vem!

Por Ana Beatriz Felicio

Se você curte “As Crônicas de Gelo e Fogo”, série de livros que inspirou “Game of Thornes” já pode comemorar!

Isso porque o autor, George R. R. Martin contou que o próximo livro da franquia “Winds of Winter” deve chegar em 2018!

No blog pessoal, o cara falou também que deve lançar no ano que vem o primeiro volume de “Dire and Blood”, nova série literária que vai contar a história da família Targaryen.

O último livro de “As Crônicas do Gelo e do Fogo” foi “A Dança dos Dragões”, lançado em 2011, então já está todo mundo curioso para saber o que vai acontecer, até porque a série vem seguindo um caminho diferente dos livros.