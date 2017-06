Próximo longa de Avatar vai ser exibido nos cinemas em 3D, sem utilização de óculos especiais

A nova tecnologia ainda está em desenvolvimento

Por: Ana Beatriz Felicio

Novidade bacana pra quem curte cinema!

O longa “Avatar 2”, será exibido em 3D sem a necessidade da utilização de óculos.

O próprio diretor do filme, James Cameron, está ajudando no desenvolvimento da tecnologia que se baseia num novo sistema de projeção a laser.

Apenas algumas salas serão adaptadas para receber a novidade, mas tudo indica que com ela, as imagens ficarão mais nítidas e com um maior efeito de profundidade.

Pra quem não lembra, em “Avatar” um soldado paraplégico viaja para uma lua chamada Pandora e se envolve com os seres que habitam o local.

O primeiro filme teve estreia em 2009. Já o segundo chega aos cinemas em 18 de dezembro de 2020, com lançamentos até 2025.

Será que o longa vai marcar o fim da tecnologia 3D como conhecemos hoje? Só esperando para descobrir!