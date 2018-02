O Agora O Bicho Vai Pegar desta quarta-feira, dia 31 de janeiro, falou sobre a estreia do São Paulo na Copa do Brasil; a possível ida do meia-atacante Valdivia para o São Paulo; as eleições à presidência do Corinthians e mais.

Ouça aqui o programa na íntegra!



Assista a live também!



Curtiu?

Amanhã tem mais Agora O Bicho Vai Pegar, a partir das 17h!