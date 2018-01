No Agora O Bicho Vai Pegar desta terça-feira, dia 30 de janeiro, a gente falou sobre as contratações do São Paulo, Tréllez e Nenê; o jogo-treino do Corinthians contra o Nacional e muito mais.

E a gente queria saber: Os quatro grandes de São Paulo ainda estão com dúvidas no setor ofensivo, como você escalaria o ataque titular do seu time?

Ouça aqui o programa completo!



Assista a live também!



Curtiu?

Amanhã tem mais Agora O Bicho Vai Pegar, a partir das 17h!