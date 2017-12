No Agora O Bicho Vai Pegar desta quinta-feira, dia 28 de dezembro, a gente recebeu o cantor, compositor e rapper, Rael.

Ele falou sobre a carreira, o lançamento do álbum “Coisas do Meu Imaginário“; sobre a turnê do projeto Língua Franca que fez em parceria com Emicida; a turnê em que fez versões de Vinícius de Moraes e muito mais.

Ouça aqui o programa na íntegra!

