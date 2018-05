O Agora o Bicho vai Pegar desta segunda-feira, dia 28 de maio, falou sobre a final da Champions League; a entrada de Sergio Ramos no Salah; e as derrotas do Palmeiras e do Corinthians.

Ouça aqui o programa na íntegra!

Curtiu?

Amanhã tamo junto no Agora O Bicho Vai Pegar, a partir das 20h!