O Agora O Bicho Vai Pegar de hoje, 26 de outubro, recebeu o ex-jogador e comentarista Zé Elias.

E queria saber: Qual jogador que vestiu a camisa do seu time se identificava mais com o espírito do clube e torcida?

Ouça aqui o programa na íntegra!



Confira também a live!



Curtiu?

Amanhã tem mais Agora O Bicho Vai Pegar, a partir das 17h!