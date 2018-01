Programa AOBVP do dia 24/01

O Agora O Bicho Vai Pegar desta quarta-feira, dia 24 de janeiro, falou sobre a renovação do atacante Keno com o Palmeiras, a possibilidade do São Paulo contratar o meia Nenê, a terceira rodada do Campeonato Paulista, a declaração do treinador Roger Machado sobre os goleiros do Palmeiras e muito mais.

E a gente queria saber: Roger Machado (Palmeiras) elegeu Jaílson como primeiro goleiro, Prass segundo e Weverton como terceiro, você concorda? Qual seria a sua ordem?

Ouça aqui o programa na íntegra!



Assista a live também!



