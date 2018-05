No Agora O Bicho Vai Pegar de hoje, dia 18 de maio, teve sexta-delas na presença da jornalista Lilly Nascimento, e a gente falou sobre a goleada do Corinthians na Libertadores e os palpites para a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro.

Ouça aqui o programa na íntegra!

Curtiu?

Segunda tamo junto no Agora O Bicho Vai Pegar, a partir das 20h!