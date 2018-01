O Agora O Bicho Vai Pegar desta quinta-feira, dia 18 de janeiro, falou sobre a atitude do Neymar com o jogador Cavani, no jogo PSG x Dijon, e as vaias torcida do PSG para jogador; teve também a participação de mais um candidato a presidência do Corinthians, Paulo Garcia e muito mais.

Ouça aqui o programa na íntegra!



Assista a live também!



Curtiu?

Tamo junto amanhã no Agora O Bicho Vai Pegar, a partir das 17h!