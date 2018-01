O Agora O Bicho Vai Pegar desta quarta-feira, 10 de janeiro, recebeu o produtor musical Rick Bonadio.

Ele falou sobre a conquista de revelar a cantora Kell Smith pela sua gravadora, Midas Music, em 2017; sobre a nova MPB que está surgindo; a relação com o Charlie Brown Jr e com os caras do Mamonas Assassinas e muito mais.

