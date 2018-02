No Agora O Bicho Vai Pegar de hoje, dia 09 de fevereiro, teve sexta-delas na presença da repórter do Estadão, Andreza Galdeano; resenha sobre o campeonato Paulista; o que rolou na coletiva do técnico Roger Machado e muito mais.

Ouça aqui o programa na íntegra!



Assista a live também!



Curtiu?

Segunda tem mais Agora O Bicho Vai Pegar, em novo horário, a partir das 20h!