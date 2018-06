O Agora O Bicho Vai Pegar de hoje, dia 08 de junho, contou com a presença da jornalista e apresentadora Ju Veiga e falou sobre os times que devem trocar de técnico após a Copa. Além de dar os palpites para a rodada do final de semana do Brasileirão.

Ouça aqui o programa na íntegra!

