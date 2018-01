O Agora O Bicho Vai Pegar de hoje, dia 03 de janeiro, recebeu o humorista, Fábio Rabin.

Ele falou sobre a escolha do time do coração, o São Paulo; comentou as expectativas e frustrações sobre o ano do São Paulo. Ainda falou sobre a carreira, o atual momento do stand up e muito mais.

Ouça aqui o programa na íntegra!

Curtiu?

Amanhã tamo junto no Agora O Bicho Vai Pegar, a partir das 17h!