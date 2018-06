No Agora o Bicho vai Pegar de hoje, dia 1º de junho, a gente recebeu a palmeirense Luana Maluf no sexta-delas, e falamos sobre a permanência de Roger Machado no Palmeiras.

Ouça aqui o programa na íntegra!

Curtiu?

Segunda tem mais Agora O Bicho Vai Pegar, a partir das 20h!