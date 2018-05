Tá a fim de assistir à pré-estreia do filme A Noite do Jogo com a Mix?

É só preencher o formulário abaixo e você já está concorrendo.

Mas corre que você só tem até domingo pra participar!

PRÉ-ESTREIA

Data: 07/05, segunda-feira

Local: Cinemark Cidade São Paulo (Av. Paulista, 1230)

Horário: 20h30

Aviso: O JavaScript é necessário para esse conteúdo.