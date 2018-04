Pôr do Sol com o Vitor Kley

CONFIRA OS GANHADORES:

CAROLINE STAMER

NATHALIA TRABASSO

MARIA TEREZA

PRISCILA MORGANA

RICARDO GOMES

A Mix coloca você para ver o pôr do Sol de um dos lugares mais altos de São Paulo, aqui no prédio da Mix! E você vai curtir esse momento ao lado do cantor Vitor Kley!

Além desse encontro, os ganhadores ainda concorrem a um violão exclusivo, autografado por ele.

Para entrar nessa, quando tocar na programação da Mix a música “O Sol” do Vitor Kley, mande para o nosso WhatsApp (11) 98180-1000, porque você merece ver o pôr do sol aqui na Mix. E Pronto! Já está concorrendo!

O resultado rola no dia 27, às 18h.

Boa sorte!

-> Leia o regulamento antes de participar da promoção!