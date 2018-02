P!nk canta hino nacional dos Estados Unidos durante Super Bowl

A P!nk cantou o hino nacional dos Estados Unidos no Super Bowl…

O momento se tornou icônico e muito importante, desde que a Whitney Houston apresentou o hino nacional norte-americano, no Super Bowl de 1991.

E a cantora P!nk arrasou nesta edição do evento! Mesmo no frio de 15 graus negativos e resfriada, a artista conseguiu atingir notas vocais bem altas.

E pra quem não sabe, o Super Bowl aconteceu no último domingo, e teve o Justin Timberlake como atração principal no intervalo entre a partida do Patriots contra o Eagles – , que no final , venceu o jogo.