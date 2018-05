Pitty revela capa do seu novo single, “Contramão”

Contagem regressiva para o lançamento da nova música da Pitty!

A cantora revelou a capa do single, que vai se chamar “Contramão”.

A faixa vai ser disponibilizada no próximo dia 5 e conta com a participação de duas cantoras: Tássia Reis e Emmily Barreto, da banda “Far From Alaska”.

“Essa música já vem se esboçando há algum tempo, mas, como aconteceu com “Na Pele” e tantas outras, cada música tem seu tempo. Ano passado me veio o insight que essa canção tinha que ter mais vozes, mais cores, mais sons, diferentes linguagens. Aí pensei em outras mulheres pra cantar comigo e chegar nesse lugar de mistura. Chamei Emmily Barreto, do Far From Alaska, e Tássia Reis”, revelou em nota oficial.

A nova música da Pitty, “ContraMão”, foi mixada por Tim Palmer -, que já trabalhou com nomes como: U2 e Pearl Jam.