Atenção motorista: a gasolina aumentou de novo!

A Petrobrás anunciou que a gasolina sofreu um reajuste em alta de 0,5%. Além da gasolina, a empresa anunciou também alta de 0,6% para o preço do diesel.

Esse é o terceiro aumento no preço do combustível, só no mês de fevereiro.

Vale lembrar que o reajuste da gasolina e do diesel é válido para as distribuidoras.

O repasse para os consumidores vai depender da empresa revendedora e dos postos de combustíveis.