Peter Capaldi vai deixar a série Doctor Who

Hoje tem novidade sobre a saída de Peter Capaldi da série “Doctor Who”; e sobre o visual do Charada em Gotham.

Peter confirms he’ll be stepping down in Xmas 2017, but

“I’m still #DoctorWho! We’re doing epic stuff! I’m not done yet!”

– Peter Capaldi pic.twitter.com/OYqTN7qIws — Doctor Who Official (@bbcdoctorwho) 30 de janeiro de 2017



Peter Capaldi, o décimo segundo Doctor, revelou que não será mais o doutor após a décima temporada de “Doctor Who”. Capaldi entrou para a série na oitava temporada em 2014 e deixa o programa no especial de Natal, no final de 2017. Steven Moffat, produtor da série, também vai deixar “Doctor Who” após o episódio de final de ano e será substituído por Chris Chibnall. Capaldi, por meio do Twitter, afirmou que vai deixar a série, mas que estão coisas épicas. A décima temporada de “Doctor Who” deve estrear na segunda metade do primeiro semestre de 2017.



O Charada surgiu com um visual clássico em novo teaser de Gotham, que vai ser exibido em 24 de abril nos Estados Unidos. Gotham acaba de entrar em um novo hiato, após exibir seu último episódio e retorna no dia 24 de abril nos EUA. No Brasil, Gotham é transmitida pelo canal pago Warner Channel.

