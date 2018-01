Pela primeira vez, Facebook explica como funciona a privacidade dos dados dos usuários

Se você tem perfil no Facebook, atenção!

Pela primeira vez, a rede social resolveu explicar como funciona a privacidade e o acesso aos dados dos usuários.

A ideia do Facebook é mostrar pras pessoas que as informações delas estão seguras no site.

No comunicado, a rede social explica que é de responsabilidade do internauta o que ele posta como público ou privado.

Segundo o Facebook, você é o dono de todas as suas informações, e pode deletar quando quiser.

O site também avisou que sempre busca melhorar e trabalhar pra deixar os perfis dos usuários cada vez mais seguros.