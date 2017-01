Patrick Stewart será dublador no filme The Emoji Movie

Hoje o Omelete tem novidade sobre o polêmico filme que fala de canibalismo, Raw e sobre a confirmação de Patrick Stewart no elenco de dubladores do filme The Emoji Movie.

Um filme sobre canibalismo tem causado furor nas redes sociais, após ter feito pessoas desmaiarem em sua estreia no festival de Toronto em 2016. O longa se chama “Raw” e conta a história de uma estudante universitária vegetariana, que passa a desenvolver gosto por carne humana. O seu novo trailer para maiores mostra muito sangue e cenas fortes. O longa é dirigido pela francesa Julia Ducournau e estreia nos Estados Unidos em março.



O filme dos Emojis vai ter Patrick Stewart, o eterno professor Xavier dos X-Men, com a voz do emoji de cocô. O longa terá como dubladores T.J. Miller que também aparece em Deadpool, o apresentador James Corden, entre outros. The Emoji Movie tem previsão de estreia para agosto no Brasil.

