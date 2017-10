Paraty, um dos destinos mais cobiçados no Brasil

Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para Paraty, no Rio de Janeiro!

Paraty é um patrimônio histórico nacional, e um dos destinos mais procurados por turistas brasileiros e estrangeiros o ano inteiro. Suas praias, cachoeiras, florestas e paisagens são uma atração a parte, além do calendário cultural turbinadíssimo com eventos, festas e atrações para todos os gostos.

Confira aqui o que rolou!



Curtiu?

Fica na Mix, que a qualquer momento tem mais “Viaje com a Mix“!