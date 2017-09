Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para Montevidéu, a capital do Uruguai!

Dessa vez o Arthur falou sobre o Palácio Salvo, que possui 105 metros e 27 andares, localizado na Praça Independência. Dentro do Palácio, o Arthur foi surpreendido pelo monumental Teatro Solís, que tem esse nome em homenagem a Juan Diaz de Solís.

Confira aqui o que rolou nessa viagem!



