Arrume as malas, porque você e sua família vão esquiar em Colorado, nos Estados Unidos!

Uma viagem radical, para fazer passeios incríveis inspirados no filme “Pai em Dose Dupla 2“. Como parque de boias, ski-bike nas montanhas, passeio vip de trenó, hospedagem nas cabanas e muito mais.

Para entrar nessa, você precisa tirar uma foto com a família reunida, mostrando o que eles fariam se estivessem na neve e postar no Instagram com a hashtag #PaiEmDoseDupla2NaMix.

O resultado sai no dia 20 de dezembro, às 18h.

Boa sorte!

Pai em Dose Dupla 2 estreia dia 23 de novembro nos cinemas.

-> Leia o regulamento da promoção antes de participar!