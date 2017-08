Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para Belo Horizonte!

E é em BH que podemos visitar a primeira cidade brasileira, que foi declarada patrimônio histórico e cultural da humanidade pela Unesco, Ouro Preto.

O Arthur falou como foi andar pelas ruas estreitas da cidade, conhecer a praça Tiradentes, a igreja de São Francisco de Assis e muito mais!

Confira as dicas!



